Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Hercai, Puntate Finali: Reyyan Incinta Di Gemelli!

turche:affronta una prima gravidanza difficile ma, in seguito, scopre di essere nuovamentedi. È un momento di grande emozione per lei e Miran!prosegue e, nel corso delleturche, sul finale della soap opera, arriverà una meravigliosa notizia pere Miran. Infatti la ragazza annuncerà di essere nuovamentedi, dopo la prima gravidanza che non ha affrontato affatto bene per colpa di Fusun. Ma ecco che cosa sta per succedere.turche:rischia la vita durante la prima gravidanza!Nel corso delleturche di, i telespettatori assistono ad un periodo molto difficile per. Quest’ultima pensa di poter vivere ormai liberamente il suo amore con Miran. Le faide continuano, ma ormai i due sono sposati e formano una coppia stabile e solida.