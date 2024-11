Ilfattoquotidiano.it - Amedeo Minghi e il “trottolino amoroso” che gli fa cascare i pantaloni sul palco – IL VIDEO

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

era l’attrazione musicale delle celebrazioni in onore di San Leonardo, Santo Patrono della città di Cariati (Cosenza), organizzate dal Comune. Durante il concerto del 6 novembre in particolare nel momento dedicato al celebre brano “Vattene Amore” però qualcosa è andato storto. Infatti mentre il pubblico intonava i versi indimenticabili della canzone presentata al Festival di Sanremo 1990 con Mietta, il “” ha giocato un brutto scherzetto all’artista. Infatti, come si vede dalle immagini immortalate da undi @intrashttenimento2.0, all’artista sono calati i, poi l’incidente è rientrato.Intantotorna con un nuovo album studio, “Anima Sbiadita”, a 8 anni dall’ultimo “La bussola e il cuore”. Prodotto da La Sanbiagio Produzioni, su etichetta Nar e distribuzione Warner Music Italy, “Anima sbiadita” contiene undici inediti (Tu non giochi più; Non c’è vento stasera; Anima sbiadita; I colori dell’est; L’importante è lei (maledetta); Dove sei dove mai; Pensiero a volare; La vita è fatta così; Papillon; Dimenticarsi mai; A.