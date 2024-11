Oasport.it - Ambesi spiega: “Se il TAS rilevasse una colpa nel comportamento di Sinner, c’è una pena prevista dal codice”

Jannikha evitato Carlos Alcaraz nel girone delle ATP Finals e dovrà affrontare nel round robin Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Un sorteggio che apparecchia la tavola per una probabile semifinale tra l’azzurro ed uno tra Alcaraz ed il n.2 al mondo Alexander Zverev, i grandi favoriti per superare il turno nell’altro raggruppamento. Per quanto riguarda le WTA Finals di Riad è arrivato un brutto ko di Jasmine Paolini, eliminata dal torneo al termine del round robin. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Massimiliano.“Secondo me era meglio trovare nel girone Alcaraz, assolutamente, in maniera tale poi da avere eventualmente una semifinale più agevole in vista del match che conterà, sempre che ci si arrivi, quello della finale.