Lanotiziagiornale.it - “Alla Cop29 un’Italia inadempiente sul Green deal”: parla la capogruppo M5S in commissione Ambiente della Camera, Fontana

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

IlariaM5S in, cosa dobbiamo aspettarci d?“Le COP ONU sul clima sono uno dei momenti più importantipolitica internazionale. Per la prima volta in 15 anni, quest’anno le parti dovranno concordare un nuovo obiettivo di finanziamento globale, aggiornando quello stabilito nel 2009, che prevedeva un sostegno pari a 100 mld di dollari l’anno per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare le sfide climatiche. Ma le necessità sono cresciute e oggi i fondi necessari stimati vanno dai 500 agli oltre 1.000 mld di dollari l’anno. Il 2024 passeràstoria come l’anno più caldo, il primo a superare la soglia degli 1.5°C al di sopra dei livelli preindustriali. Ci aspettiamo che si faccia un grande sforzo da parte di tutti gli Stati protagonisti”.