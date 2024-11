Bergamonews.it - A Nembro incontro con il dottor Marinoni sulla telemedicina

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

. Mercoledì 13 novembre alle 15 all’Auditorium Parrocchiale Papa Giovanni XXIII disi terrà undal titolo “La”.Interverrà ilGuido, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo.L’iniziativa è organizzata a cura dell’Università ANTEAS BERGAMO – Sezione di.Guido,presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, vede lacome una componente fondamentale del futuro della sanità.Secondo, laha il potenziale di trasformare il rapporto tra medico e paziente, rendendo più efficienti le consulenze per questioni che possono essere risolte a distanza.sottolinea che, sebbene lanon possa sostituire completamente le visite in presenza, essa può ridurre la necessità di consultazioni fisiche per problemi minori, migliorando così l’efficienza del sistema sanitario.