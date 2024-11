Napolipiu.com - Zielinski: “Otto anni meravigliosi a Napoli, ma ora darò tutto per l’Inter”

Il centrocampista polacco affronta per la prima volta da avversario la sua ex squadraPiotrsi prepara alla prima sfida contro il suo passato. Il centrocampista polacco affronterà ila San Siro, dove andrà in scena il big match tra Inter e azzurri. Ai microfoni di Inter TV, il calciatore ha parlato delle sue emozioni alla vigilia di questa particolare partita.“Sarà una grandissima gara, si affronteranno due grandi squadre“, ha dichiarato, che in estate ha scelto di trasferirsi aldopo la lunga esperienza partenopea. “Aho vissuto“, ha aggiunto il calciatore polacco, “ma ora sono alper questa maglia“.Le parole di Piotr rivelano la doppia dimensione emotiva di questo incontro. Dal 2016 al 2023, il centrocampista ha scritto pagine indimenticabili della storia azzurra, culminate con la conquista dello scudetto nella passata stagione.