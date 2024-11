Ilfoglio.it - Viaggio ciclistico alle origini del Touring club

Si riunirono a Milano. Scelsero un hotel in centro. Ottennero l’Albergo degli Angioli, all’incrocio tra via San Protaso e via Santa Margherita, adiacente al Teatro alla Scala, vicinissimo al Duomo. Si contarono: erano in 57. Fondarono ilItaliano. Era l’8 novembre 1894. Domani, 130 anni fa. L’assemblea era presieduta da Federico Johnson. Faceva parte di una famiglia ricca. Il padre, francese di Lione e milanese di adozione, era un industriale, bottoni in metallo (per l’esercito asburgico), borchie ornamentali per mobili, medaglie religiose, lui si specializzò in medaglie artistiche e monete, aprì laboratori e una fonderia, realizzò un salone-museo. Innamorato della bicicletta, Federico presiedeva il Veloce, organizzava e partecipava a gare e manifestazioni, l’ultima, nel 1893 – e aveva 40 anni – fu la Torino-Milano, conclusa “con onore”.