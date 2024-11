Nerdpool.it - Uno Rosso – La recensione della nuova avventura natalizia con The Rock e Chris Evans

Chiudete gli occhi e immaginate un ibrido tra un cinecomics Marveliano e uno degli ultimi capitoli di Fast and Furious. Un qualcosa di spinto insomma, avete presente? L’immagine è ben vivida nella vostra mente? Bene, ora aggiungeteci creature mitologiche e tanti, tanti addobbi natalizi e il risultato sarà probabilmente il film di cui parleremo oggi: Uno. Red One (per gli amici anglofoni) è il blockbuster con cui la Warner si presenta al botteghino delle prossime festività natalizie. Diretto da Jake Kasdan (Jumanji, Bad Teacher), Unoha un cast stellare (e carismatico) composto da Dwayne “The” Johnson,, Lucy Liu e J.K. Simmons.Trama di UnoCallum Drift è il caposicurezza del Polo Nord, nonché guardia del corpo di Nick (in arte Santa Claus). A pochi giorni dal suo ritiro, Babbo Natale viene rapito da Gryla, la Strega Del Natale, e toccherà proprio a Callum, assieme all’hacker Jack O’Malley, tentare di salvare la notte più importante di tutti i bambini.