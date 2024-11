Ubriaco aggredisce e scaraventa a terra un anziano in ospedale | è in gravi condizioni

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Continuano a ripetersi gli episodi di violenza negli ospedali italiani, dove solitamente i bersagli di balordi e facinorosi sono principalmente i camici bianchi. Nella giornata di martedì 5 novembre a fare le spese di una cieca e brutale violenza nel pronto soccorso dell’di Pisa è stato invece un79enne, che si trovava lì dopo aver accompagnato la moglie. Come ha riferito La Nazione un uomo di origini straniere avrebbe aggredito l’senza un valido motivo.L’aggressione immotivata inSecondo la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, l’aggressore era stato portato al pronto soccorso dell’dai sanitari dell’1-1-8 che lo avevano soccorso dopo averlo trovato in una forte stato di agitazione dovuto all’assunzione eccessiva di alcol. Il 79enne invece si trovava lì perché aveva accompagnato la moglie al pronto soccorso e la stava aspettando per poi tornare a casa.