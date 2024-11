Tennis Federico Cinà raggiunge i quarti a Matsuyama | è il secondo Under 18 nel ranking Atp

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Parlare di nuovo Jannik Sinner sarebbe sbagliato oltre che prematuro, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che – allo stato attuale – il futuro delitaliano si chiami. Classe 2007, sta vivendo una settimana da sogno in Giappone, dove è impegnato nel Challenger di. Dopo aver sconfitto al primo turno Sweeny, ottenendo la prima vittoria in carriera a livello Challenger, si è ripetuto alturno, sconfiggendo un top 200 come Li Tu.Grazie a questo risultato, il 17enne siciliano si è regalato il debutto tra i primi 600 delAtp. Oltre 60 le posizioni guadagnate in un colpo solo, che permettono adi diventare ilmiglior18. Più avanti di lui in classifica, tra i suoi coetanei, c’è solamente il tedesco Justin Engel.è atteso ora da un match proibitivo contro l’americano Moreno de Alboran neidi finale, ma la sua settimana è già ampiamente positiva nonché un ottimo punto di partenza in vista del 2025.