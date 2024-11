Tennis, Atp finals, Sinner e Alcaraz in due gironi diversi

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 7 nov. (askanews) – Jannikda una parte, Carlosdall'altra. Questo il verdetto del sorteggio deidelle Atp, il torneo con gli otto migliori al mondo che inizierà a Torino domenica 10 novembre.si potranno incontrare solo in finale o in semifinale., testa di serie numero uno, è finito nel gruppo Ilie Nastase con Daniil Medvedev, testa di serie numero quattro, con Taylor Fritz e con Alex de Minaur ., testa di serie numero 3, invece se la dovrà vedere nel gruppo John Newcombe con Alexander Zverev, numero due del mondo e forse il giocatore più in forma del mondo,a parte. Con lo spagnolo e col tedesco ci saranno anche il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev.