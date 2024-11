Liberoquotidiano.it - Striscia la Notizia, da 36 anni contro poteri forti e ingiustizie: i casi più eclatanti sollevati dal tg satirico

Il 7 novembre 1988, quando ancora sulle reti Fininvest non andavano in onda i tg, da un'intuizione di Antonio Ricci nacque il telegiornalela, a oggi “il più longevo programma televisivodi informazione per numero di puntate al mondo” (certificato Guinness World Records nel 2011). «Buon compleanno,la! Tutta Canale 5 festeggia il 36esimoversario del tg-show, ideato dal suo geniale demiurgo Antonio Ricci», dichiara Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. E aggiunge: «L'edizione della “complottenza” rinnova l'impegno dello storico programma dell'access prime-time dell'ammiraglia Mediaset, di leggere il quotidiano attraverso gli occhi della satira. 36 candeline, ma l'impegno dinon cambia: leggerezza e ironia, mantenendo sempre alta la guardia su diritti civili e sociali».