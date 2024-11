Sport.quotidiano.net - Stoccarda-Atalanta 0-2: decidono Lookman e Zaniolo

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

(Germania), 6 novembre 2024 - A fronte di due pareggi a reti bianche in casa contro Arsenal e Celtic, l'continua a volare in trasferta: dopo lo Shakhtar Donetsk tocca allo, reduce dallo 'scalpo' di lusso in casa della Juventus, cadere contro i nerazzurri, che liquidano la pratica nella ripresa dopo un primo tempo avaro di grosse emozioni. Apre il solito, ormai una sentenza, e chiude, che da subentrato dà le risposte auspicate a Gasperini, che si gode un'abbondanza offensiva che vede un altro protagonista iscriversi all'elenco delle risorse. Le cattive notizie, tuttavia, non sono mancate: se l'attacco sorride, piange la difesa, che perde Kolasinac per un infortunio tutto da verificare.  Le formazioni ufficiali  Hoeness sceglie un 4-2-3-1 che tra i pali vede Nubel, protetto da Vagnoman, Chase, Rouault e Mittelstadt, a loro volta schermati da Karazor e Stiller: l'unica punta è Touré, assistito da Millot, Undav e Fuhrich.