SpaceX: il sesto test di volo di Starship fissato per il 18 novembre. Ecco cosa aspettarsi

Facebook WhatsAppTwitterha annunciato un evento significativo per il settore aerospaziale: ildidiavrà luogo il 18alle ore 23:00 italiane. Questo lancio arriva in un momento cruciale, coincidente con le elezioni statunitensi, e rappresenta un passo importante verso la realizzazione di un sistema di trasporto spaziale completamente riutilizzabile. Durante il, saranno seguite in diretta tutte le fasi del, fornendo aggiornamenti in tempo reale e dettagli sui progressi tecnologici del veicolo spaziale.Dettagli sul prossimodiIldidiavrà come obiettivo principale l’esecuzione di manovre cruciali, senza prevedere il rientro sulla piattaforma di atterraggio. Questo nuovosi inserisce nel cono del programma di sviluppo di, con un focus sull’analisi del comportamento del veicolo durante fasi critiche, come la discesa e il rientro nell’atmosfera.