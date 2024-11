Gaeta.it - Senso unico alternato sulla statale 90 a causa di frana nel comune di Greci

Facebook WhatsAppTwitter Un movimento franoso ha colpito la90 delle Puglie, neldi, in provincia di Avellino, adella rottura di una condotta idrica. Questo evento ha costretto le autorità a istituzionare unper garantire la sicurezza della viabilità e consentire le operazioni di pulizia e sgombero dalla carreggiata. Le squadre operative dell’ANAS sono intervenute rapidamente per affrontare la situazione.L’intervento delle autoritàIl traffico90 è stato regolato in modo da permettere un passaggio limitato mentre le squadre di emergenza effettuavano lavori di rimozione del fango e dei detriti accumulati adella. L’ANAS ha attivato il proprio personale che ha lavorato incessantemente fin dalle prime ore della mattina, garantendo la sicurezza della carreggiata e la ripresa delle normali condizioni di circolazione.