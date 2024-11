Quotidiano.net - Samuele Bersani rinvia il tour: “Ho un problema di salute”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

il. Ad annunciarlo è lo stesso cantautore riminese con un post su Instagram nel quale parla apertamente con i fan. In puro stile, ovvero in maniera delicata ma concreta. “Ho scoperto da pochissimi giorni di avere undiche mi obbliga a fermarmi - scrive-. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi. Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei alle domande che giustamente mi farete”. “Voglio - aggiunge - intanto evitare un equivoco: niente che abbia a che fare con la mia voce. Con dispiacere questo accade a un passo dall’inizio di unche anch’io, come molti di voi, stavo aspettando con entusiasmo. Doverre di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione.