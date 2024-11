Gaeta.it - Riconoscimento della Partecipazione dei Pazienti: Un Passo Importante per la Salute Pubblica

Facebook WhatsAppTwitter Laattiva deinei processi decisionali riguardanti laè un tema di rilevanza crescente in diversi contesti normativi, specialmente in Europa. Nel corso di un incontro tenutosi alla Camera dei Deputati, Ludovica Donati, rappresentante dell’Associazione Psoriasici Italiani Amici Fondazione Corazza , ha sottolineato l’importanza di unformale e strutturatodeitramite la proposta di legge numero 1326. Questo articolo offre un’analisi approfondita sul significato di taleper il sistema sanitario nazionale.L’importanzaattiva deiLadeinon è solo un aspetto normativo, ma rappresenta una necessità per costruire un sistema sanitario più efficiente.