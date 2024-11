Ilgiorno.it - Rapine lama alla gola in Autogrill: presa la banda diventata l’incubo dell’autostrada

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Cremona,7 novembre 2024 – Arrestati in flagranza di reato dopo una rapina taglierino in pugno, a volto coperto e con gli operatori minacciati e tenuti in scaccoper alcuni interminabili minuti. È finita così la “carriera” di un trio, diventatodegli. Fatale per i tre (due 35enni e una 25enne) l’ennesimo colpo, questa volta all'area di servizio Cremona Sud lungo l'A 21. I tre devono rispondere di rapina aggravata e la refurtiva dell'ultimo raid è stata recuperata: 300 euro e 30 pacchetti di sigarette. I malviventi avevano già completato la razzia e stavano risalendo in auto quando si sono ritrovati circondati dagli agenti della squadra Mobile della questura e della polizia stradale e non hanno avuto margini di fuga. Non erano lì a caso, gli inquirenti: stavano indagando da tempo sul gruppo di banditi, con una specifica attività di osservazione iniziata dopo due incursioni identiche all'ultima commesse nelle settimane scorse, l'una e l'altra all'Cremona Nord, sempre con il coltello spianato e con soldi, sigarette e Gratta e Vinci come bottino.