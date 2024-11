Ilrestodelcarlino.it - Porto Viro: maxi incidente con 10 feriti sulla Romea. Una persona è grave

, 7 novembre 2024 – Momenti di paura per unall’ora di pranzo. Il tutto è successo alle 12:30 lungo la Ss309-, coinvolti cinque mezzi. Secondo la prima ricostruzione di quanto accaduto, in fase di accertamento, nei pressi del ponte sul Collettore Padano Polesano a, all'incrocio di via Po Vecchio, scontro semi frontale tra un’auto e un furgone, che ha coinvolto altri tre veicoli. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento di Adria, che ha messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi sanitari. In totale dieci iaccertati. Quello piùè stato stabilizzato dai sanitari del Suem118 ed elitrasportato all’ospedale di Padova. Gli altrisono stati assistiti sul posto sempre dalle paramedico del 118 e trasin ambulanza negli ospedali di Rovigo, Adria e