Oro brivido a stelle e strisce Verso superdazi sui gioielli? No ci fidiamo di Donald

Arezzo, 7 novembre 2024 – Effetto Trump sull’oro di Arezzo. Se la politica dei dazi dovesse essere confermata dal nuovo inquilino della Casa Bianca quale sarà l’impatto per le aziende aretine? I numeri parlano chiaro: gli Stati Uniti rappresentano il terzo mercato di riferimento per l’oro aretino dopo Emirati Arabi e Turchia e il volume di affari segna un balzo in avanti del 16,2% rispetto al 2023. Trend importante per il primo distretto produttivo italiano, il più grande d’Europa con 1200 aziende e oltre novemila addetti. Gli imprenditori guardano ai mercati e al momento non mostrano preoccupazione. Giordana Giordini, presidente della consulta orafa e della sezione oreficeria e gioielleria di Confindustria, è ottimista: “Da anni stiamo convivendo con i dazi americani. Non credo che adesso verranno abbattuti, nè abbassati, ma se il mercato americano interno riprenderà in modo forte, come da Trump prospettato, avremo dei vantaggi anche noi”.