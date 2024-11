Linkiesta.it - Oddio, non mi starete dicendo che le idiozie dei buoni hanno perso le elezioni?

, non mimicache, ancora una volta, cuoricini sui post pieni e urne vuote, ancora una volta vale quel che scriveva otto anni fa Jon Ronson della Brexit, «mentre la sinistra li irrideva, loro vincevano», non miche potrei non incomodarmi a scrivere un articolo nuovo e limitarmi a ricopiare la me che nel 2016 scriveva «da una parte tutti gli autocertificati intelligenti, dall’altra i risultati elettorali»? Ma pensa te., non mimicache ancora una volta tocca dire che Aaron Sorkin ci aveva visto lunghissimo, e andare a recuperare su Sky quell’inizio di “Newsroom” che nel 2012 ci folgorò ma che poi abbiamo deciso fosse troppo trombone per dire che ci piaceva, e invece aveva ragione Will McAvoy: «Lo sai perché alla gente non piace la sinistra? Perché perde.