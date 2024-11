Abruzzo24ore.tv - Nave della Sea Eye chiede porto più vicino a Lampedusa, rifiutato Ortona!

Palermo - La Sea Eye 5alle autorità italiane di assegnare unpiùper sbarcare i migranti salvati, citando limiti tecnici. La Sea Eye 5, un'imbarcazioneONG tedesca Sea Eye, è stata protagonista di un'operazione di salvataggio in mare che ha visto il recupero di ben 172 migranti nelle ultime 48 ore. Dopo aver completato tre interventi di salvataggio al largo di, lasi è vista assegnare inizialmente ildiper lo sbarco dei naufraghi. Tuttavia, la ONG ha chiesto alle autorità italiane di riconsiderare questa destinazione, indicando che la Sea Eye 5, a causa dei suoi limiti tecnici, non sarebbe in grado di percorrere le molte miglia necessarie per raggiungere ilabruzzese. Il presidente di Sea Eye, Gorden Isler, ha dichiarato: «Esortiamo le autorità italiane a considerare le condizioni operativenostrae a fornirci unpiù».