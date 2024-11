Musk a gamba tesa sulla crisi del governo tedesco | Olaf è uno stupido

Leggi l'articolo completo su Open.online

Elonintervienepolitica in Germania e attacca il cancelliere Scholz. «è uno», ha scritto inil ceo di Tesla e SpaceX sul suo account di X, commentando la situazione a Berlino, con il rischio di elezioni anticipate. Alla domanda di una utente che gli chiedeva se si riferisse al cancelliere Scholz,ha quindi confermato: «100%», con un’emoji che ride.ist ein Narr https://t.co/Yye3DIeA17— Elon(@elon) November 7, 2024 Il CAM (Centre of Automotive Management) stima in 4,1 milioni le auto elettriche vendute nei primi 9 mesi del 2024, con un più 18% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le immatricolazioni crescono in diversi paesi europei tranne la Germania, dove l’auto tedesca è morsa tra la Tesla e la produzione cinese. Il gruppo Volkswagen ha venduto 506.