Messaggio per Shaila e Lorenzo Grande Fratello la coppia chiamata in giardino | sorpresa

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Dentro la casa delsi respira un’aria sempre più pesante. Dopo 51 giorni sotto le telecamere c’è chi inizia ad accusare il colpo. Martedì 12 novembre è in programma una nuova puntata del programma e, verosimilmente, ci sarà una nuova eliminazione. In attesa di capire cosa succederà, gli occhi di tutti sono su, la primaufficiale (anche se lui ha detto che di fidanzamento non se ne parla) della Casa.>> Enzo Paolo Turchi lascia la Casa. Ultim’ora al, spiega il motivo a Pamela. Poi le parole choc: “È in punto di morte”Nella tarda mattinata di oggi sono stati attirati indagli altri inquilini (tra cui, pure non volendo, Javier). Il motivo? Erano destinatari di unche sta facendo discutere e neppure poco. A mandarlo alcuni fan della, attraverso le eliche di un aereo.