Lettera43.it - Meloni e gli statali in festa, il filosofeggiante Labriola e le altre pillole

in, tutti a elogiare Giorgia: il governo apre alla sperimentazione della settimana lavorativa di quattro giorni, a patto di mantenere inalterato «l’orario ordinario di 36 ore settimanali». Questo vuol dire una giornata lavorativa più lunga, pari a nove ore più la pausa pranzo. Ma deve essere garantito il «livello di servizi resi all’utenza», con gli uffici che comunque non potranno rimanere chiusi un giorno in più a settimana. Da sottolineare che i buoni pasto verranno concessi anche per le giornate in lavoro agile, superando così la situazione attuale con i ticket riconosciuti o meno a seconda delle decisioni della singola amministrazione. La soluzione è nata anche in vista del Giubileo 2025: a Roma le strade sono bloccate già adesso, quando l’anno santo non è ancora iniziato, e pure il sindaco Roberto Gualtieri ha chiesto di utilizzare il più possibile lo smart working per vedere meno automobili in giro per la città.