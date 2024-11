Ilrestodelcarlino.it - McDonald’s aprirà a Pavullo entro fine anno

ladi quest’un nuovo ristorante ae ora sta cercando 45 persone che potrentrare a far parte dell’azienda. Sarà situato nella zona della Torba, vicino al distributore di benzina, all’ingresso sud della città. I lavori di costruzione dell’immobile che ospiterà l’esercizio pubblico, ora allo stato grezzo, procedono secondo i tempi calendarizzati. Intanto sono aperte le selezioni online per individuare i candidati. Gli interessati a questa offerta di lavoro,il 14 novembre potrpartecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonald.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio curriculum vitae. Agli idonei sarà richiesta la compilazione di un test per individuare i loro punti di forza. Coloro che supereril test riceverdall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa delJob Tour, che si terrà il 18 novembre in un locale dell’Aeroporto di, durante la quale si svolgeri colloqui individuali.