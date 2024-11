Thesocialpost.it - Lo uccidono e poi gli tagliano la testa: condannati all’ergastolo i due barbieri killer

Kamel Abdelwahab, detto “Tito”, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kame, detto “Bob”, sono statiper l’omicidio di Mahmoud Abdalla, un giovane barbiere di 19 anni ucciso e mutilato a Sestri Ponente, a Genova, nel luglio 2023. Il corpo del ragazzo, privo die mani, è stato rinvenuto in mare al largo di Santa Margherita Ligure. Secondo la Corte d’Assise, che ha accolto le richieste del pubblico ministero, l’omicidio è stato premeditato e commesso da entrambi gli imputati. Prima della sentenza, c’è stato spazio per la requisitoria del pm Daniela Pischetola, che ha ricordato come gli imputati hanno “cambiato più volte versione” nel corso delle indagini, tentando di incolparsi a vicenda.Le indagini hanno rivelato che Mahmoud Abdalla lavorava in una barberia gestita da Tito e Bob a Sestri Ponente, con un’altra sede a Chiavari.