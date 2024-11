Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-3, 5-4, WTA Finals 2024 in DIRETTA: la toscana al servizio per la semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Non risponde, meno due!15-0 UUH! Lunga di nulla la risposta lungolinea di dritto di!!5-4 CHIUDEEEE a rete con il suo tocco magico di rovescio Sara! Bolognese che adesso si siederà, consapevole che alandrà Jasmine!15-40 Mamma mia, tutto lei ha fatto. Gratuito di dritto e due palle break, gentile omaggio di Veronika! Dai Ragazze!15-30 ECCOLO! Il secondo doppio fallo disi era fatto attendere ma è arrivato! In che momento!15-15 Grande Sara! Scende a rete con il rovescio profondo e mette pressione, forzando l’errore di dritto di!!15-0vincente della russa.4-4 Risposta al corpo di, comoda chiusura di. Hanno avuto duece quasi di vincerla le azzurre.