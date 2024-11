Quotidiano.net - L’economista Cottarelli: "In arrivo nuovi dazi . Brutte notizie per la Ue"

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"L’elezione di Trump non è una buona notizia per l’Europa. E non lo è, più in generale. Trump farà gli interessi di breve periodo o quelli più immediati per gli Stati Uniti". È netto Carlo, uno dei più autorevoli economisti italiani, da sempre tra l’Italia e gli Usa. Professore,e protezionismo sono una delle priorità della politica annunciata da Donald Trump: ci possiamo aspettare sconti o darà corso a misure di questo stampo? "È vero che c’è sempre una differenza tra quello che si dice in campagna elettorale e quello che si fa davvero, però non dimentichiamo che nella storia ci sono stati anche coloro che hanno realizzato anche troppe delle loro promesse. Credo, dunque, che ci sarà un aumento deicome linea generale". Verso la Cina o anche verso l’Europa? "Non penso che Trump sarà tenero nei confronti dell’Europa o che voglia tenere un comportamento differente verso l’Europa.