Gaeta.it - La tutela della biodiversità: le aziende italiane tra sfide e strategie sostenibili

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il rapporto “Biodiversity and the Private Sector in Italy: Trends, Policies, and Financial Instruments” offre un’analisi approfondita sul modo in cui le impreseaffrontano la questione. Presentato a Cali, Colombia, durante la Conferenza delle Parti sulla, il documento, redatto da Etifor in collaborazione con l’Università di Padova e vari enti, mette in evidenza le pratiche attuali, lee le opportunità che lepossono cogliere per contribuire alla salvaguardia.Lo scenario attuale delleSecondo il report, attualmente il 25% delleeffettua valutazioni regolari sul proprio impatto ambientale, in particolare sulla. Questo dato sottolinea un crescente interesse verso pratiche, anche se una percentuale più elevata, il 48%, prevede di adottarepiù integrate entro cinque anni.