La tua città la tua voce | scrivi per Il Faro Online e vinci biglietti gratis per Cinecittà World

Illancia un nuovo concorso dedicato ai suoi lettori e agli abitanti dei 23 comuni che seguiamo ogni giorno. Vogliamo darea chi vive e respira la realtà della propria, invitandovi a raccontarci i problemi, le sfide e le speranze per il futuro del vostro territorio. Questo concorso è l’occasione per far sentire la vostra opinione, portare alla luce le questioni locali e proporre soluzioni che possano contribuire al miglioramento della comunità.Come parteciparePartecipare è semplice:un articolo sulla tuao il tuo quartiere, concentrandoti su un problema specifico o su un aspetto che meriterebbe attenzione. Che si tratti della qualità dei servizi pubblici, dei trasporti, delle problematiche ambientali o di qualsiasi altra sfida locale, il tuo punto di vista conta.