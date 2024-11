Linkiesta.it - La tragedia di Valencia, e l’illusione di vivere in un continente sicuro

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – In un mondo di Giovanni Toti, che invoca il cemento come strumento necessario per l’adattamento ai cambiamenti climatici (l’ex presidente ligure, in realtà, ha parlato di «polveri sottili», che nulla c’entrano con il clima, ma sorvoliamo), siate Friederike Otto. Classe 1982, è una fisica e climatologa del Grantham institute for climate change and the environment presso l’Imperial college di Londra. Nel 2014, insieme al compianto Geert Jan van Oldenborgh, ha fondato il World weather attribution (Wwa), ente di ricerca che svolge i cosiddetti “studi di attribuzione” (cosa sono?). Da dieci anni, Otto e i suoi colleghi analizzano gratuitamente il rapporto causa-effetto tra il riscaldamento globale di origine antropica e i singoli disastri naturali, cercando di aumentare la concretezza di un’emergenza che riguarda ogni angolo del globo.