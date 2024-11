Linkiesta.it - La storia romantica di Giancarlo Perbellini, lo chef che ha conquistato tre stelle Michelin

I sorrisi e gli abbracci felici e sinceri con cui i colleghi tristellati l’hanno accolto sul palco, e gli applausi scroscianti dei colleghi giù dal palco che in piedi hanno accolto la sua proclamazione, martedì 5 novembre al teatro Pavarotti di Modena, sono la dimostrazione di quanto sia amato e apprezzato quest’uomo con gli occhi malinconici e il sorriso franco e diretto, con le rughe su un volto bello e scavato, che ha fatto del lavoro, della determinazione e della serietà degli obiettivi di vita.è uno tra i pochissimiad aver deciso di far crescere i suoi giovani collaboratori con lui, non semplicemente concedendogli una cucina da gestire, ma costruendo con i più meritevoli tra loro una strada imprenditoriale comune, dove potersi esprimere e nella quale creare nuove opportunità economiche e professionali.