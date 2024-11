Fanpage.it - Jake Paul svela come è nata la sfida a Mike Tyson: “L’ho chiamato dopo una visione e lui ha accettato”

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

In attesa dellatrain programma all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas il prossimo 15 novembre, la vigilia si arricchisce di un altro aneddoto inedito. Raccontato dallo pugile-youtuber: "Ero in Costa Rica, per un viaggio spirituale ed ebbi una allucinazione: combattevo contro Iron. Erafosse già accaduto o che doveva succedere nel futuro". E nellaha visto anche altro: "Sofinirà"