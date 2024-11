Panorama.it - Inter, le tre notizie positive per Inzaghi dopo la vittoria con l'Arsenal

Se serviva uno stress test prima dell’incrocio scudetto contro il Napoli, Simonepuò dire di averlo ottenuto nella notte europea con l’. Certo, pensare che Antonio Conte e i suoi si sono goduti sul divano i quasi cento minuti di match tra pesi massimi, riposati e con già in testa il rendez-vouz di domenica sera, non è il massimo della prospettiva per il tecnico nerazzurro che dal terzo successo di Champions League ha ricevuto, però, alcune risposte confortanti.La prima è che le cosiddette seconde linee hanno risposto presente all’appello.aveva detto una bugia bianca alla vigilia, negando l’intenzione di fare ricorso a un robusto turn over per preservare un po’ di forze in vista del Napoli. Per un’ora abbondante, invece, Thuram-Barella-Mkhitaryan-Dimarco sono rimasti in panchina, chiamati a dare una mano solo quando i loro sostituti hanno cominciato a soffrire troppo l’intensità dell’, ferito a morte dal rigore di Calhanoglu in chiusura di primo tempo.