Ho scelto te Amici 24 sorpresa nella scuola | entra il big e ha notato il suo enorme talento

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Durante la puntata di oggi di, gli allievi hanno ricevuto una visita molto molto importante. I ballerini, nello specifico, sono stati sottoposti ad una simulazione di audizione terminata con una scelta molto chiara: “Scelgo te perché hai un’energia travolgente”, ha detto il maestro e direttore artistico. Esono fioccati gli applausi in mezzo a tanta emozione. Non appena le immagini sono finite sui social il pubblico ha preso a commentare.>> “Tu fatti i.”.24, scontro tra Pettinelli e Cuccarini: davanti a Maria De Filippi“Mi è piaciuta molto questa simulazione di audizione con David Parsons, si è visto che i ragazzi si sono proprio divertiti mentre ballavano e sono riusciti a trasmettere allo spettatore questa loro gioia che mettonodanza, complimenti ad Alessia per essere stata scelta, colpisce come riesce a brillare anche in stili che non sono il suo”.