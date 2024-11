Nerdpool.it - Final Fantasy VII Rebirth si aggiorna per PS5 Pro

Oggi è il giorno dell’uscita di Playstation 5 Pro e, come spesso accade, alcuni giochi sino per le nuove console. Questo è il caso diVII. Numerosi i miglioramenti e le aggiunte, tra cui la nuova Versatility Mode, per i giocatori della nuovissima console. Di seguito glimenti principali per uno dei titoli più apprezzati di questa generazione:L’aggiunta della Versatility Mode, sviluppata appositamente per PS5 Pro, che combina le caratteristiche delle modalità Prestazioni e Grafica esistenti..Target 60 FPS, simile alla modalità PrestazioniUtilizza Playstation Spectral Super Resolution (PSSR) per ottimizzare il rendering e visualizzare un’alta risoluzione equivalente a quella della modalità grafica.Utilizzo della modalità High CPU Frequency di PS5 Pro per un framerate più stabile durante il gioco.