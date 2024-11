Lanazione.it - Faccia a faccia con i ladri: “Ero a letto con mio figlio piccolo, li ho rincorsi in strada. Uno è stato arrestato”

Siena, 7 novembre 2024 – “Un attimo agghiacciante, non si aspettavano che ci fosse qualcuno. Ci siamo guardati negli occhi con iquando in due si sono afti in camera”. E’ ancora scosso, E.T., 32 anni, il coraggioso padre di famiglia che ha inseguito i malviventi in, a San Rocco. E che ne ha bloccato uno, facendolo arrestare. “I carabinieri sono arrivati subito, li ringrazio tanto”, dice l’uomo. Che in tribunale preferisce rimanere al primo piano per evitare un altrocon la persona che è entrata nella sua casa mentre stavano dormendo. Lui, da poco tornato da lavoro, la moglie e ildi un anno e tre mesi. “Sono spaventato, non ho dormito la notte perché rivedevo continuamente la scena. Resterò qualche giorno a casa. Consiglio a tutti di prestare attenzione”, dice il giovane coraggioso.