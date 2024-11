Ilfattoquotidiano.it - Esselunga anticipa di un’ora la chiusura dei supermercati. I sindacati: “Questioni di sicurezza e beneficio per i lavoratori”

ha deciso dire di, dalle 22 alle 21, laserale dei suoi. Il nuovo corso è in vigore dal 4 novembre. L’azienda della grande distribuzione ha spiegato la scelta organizzativa con la volontà di “andare incontro alle esigenze dei dipendenti“. Alessio Di Labio, segretario della Filcams Cgil, sigla che rappresenta idel terziario, ha fatto sapere che era stato il sindacato a sollecitare l’anticipo “sia per una questione dilegata a episodi di furti in alcuni di questi punti, sia per dare unaiin termini di durata dei turni”.Il nuovo orario di apertura è dalle 7:30 alle 21 dal lunedì al sabato e dalle 8:00 alle 20:00 la domenica. A Milano icoinvolti sono quelli di via Adriano, via Losanna, via Novara, viale Piave, via Rubattino, via Lorenteggio, via Ripamonti, via Solari, via Pellegrino Rossi, via Cena e l’di San Donato.