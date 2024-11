Sport.quotidiano.net - Calhanoglu, regista glaciale: “Gara di sofferenza, ora siamo pronti per il Napoli”

Laè interminabile, ma quando dopo ben otto minuti di recupero e un cartellino giallo sventolato davanti agli occhi di Inzaghi l'arbitro Kovacs fischia tre volte per chiudere il match il boato di San Siro è una sorta di grido liberatorio. E' finita, l'Inter ha vinto, magari giocando all'italiana, ma per stasera va bene così. Per il bel gioco ci saranno altre occasioni, quel che conta è portarsi a casa i tre punti a fare un bel passo avanti nel maxi-girone. La qualificazione agli ottavi di finale è a portata di mano, gli avversari più pericolosi (Manchester City e Arsenal) sono alle spalle, ed è giusto festeggiare nella prima vera notte autunnale di Milano. Arriva, il suo piede educato ha deciso il match al terzo minuto di recupero della prima frazione di gioco. Modo migliore non poteva esserci per il ritorno da titolare dopo quattro partite, causa infortunio.