Boom di pertosse in Italia, il pediatra: "Se calano i vaccini tornano le malattie"

Aumentano i casi diin. In base alle informazioni disponibili nella provincia di Bergamo la situazione risulta tranquilla e non ci sono allarmi, ma nelle ultime settimane in diverse aree del Paese si è registrato un incremento dei contagi e nei giorni scorsi un neonato di Montebelluna, in provincia di Treviso, è morto a soli 25 giorni a causa di questa patologia.Si tratta di una malattia causata da un batterio chiamato Bordetella pertussis, che si diffonde facilmente per via aerea attraverso tosse e starnuti di una persona infetta. Inizialmente, in genere, i sintomi sono simili a quelli del raffreddore comune, presentandosi con un naso che cola, febbre e tosse lieve a cui seguono settimane caratterizzate da attacchi più forti: dopo un attacco di tosse, si può ascoltare un suono acuto o un sibilo quando la persona inspira.