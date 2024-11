Iltempo.it - Auto, eBay: ricambi usati e rigenerati, un settore chiave

(Adnkronos Salute) -partecipa a Ecomondo per il terzo anno consecutivo, l'evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare eva. Il marketplace globale ha presentato il workshop "Le opportunità diper la rivendita delle componentiusate". L'incontro, condotto dal team diItalia (Marco Sepulcri, P&A Category Manager, Silvia Cuomo, Partner Manager, Barbara Masin, Growth Advisor, Domenico Miorelli, Technical & Fitment) ha illustrato come la piattaformapuò supportare glidemolitori e i professionisti delnella rivendita delle componentiusate. Sono stati discussi i vantaggi di entrare nel mercato online, gli strumenti disponibili super ottimizzare le vendite e la gestione del magazzino, oltre alle opportunità legate all'economia circolare.