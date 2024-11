Iltempo.it - Anche i media bocciano Kamala: è rimasta nel solco tracciato da Biden

A dispetto dei sondaggi che davano Donald Trump eHarris vicini, anzi vicinissimi, quella diHarris alle presidenziali americane del 5 novembre 2024 è stata una sonora sconfitta. Il tycoon ha preso molti più voti di quelli che i pronostici prevedevano, ha conquistato tutti gli Stati chiave, e in più la sinistra ha persoil Senato. Alla luce di questo risultato clamoroso, molti si interrogano su quali siano stati gli errori diHarris e del suo staff. A partire dalla Cnn. Le sviste, dicono gli esperti, sono state molte, dalla discesa in campo come subentro a Joeche partiva come candidato uscente (e non destinato in modo evidente alla rielezione) alla scelta di non discostarsi da lui in nulla, evitando una qualunque linea di discontinuità che invece avrebbe potuto fruttare forse qualcosa, dall'aver puntato su personaggi del mondo della musica e dello spettacolo (due su tutti, Taylor Swift e Julia Roberts) all'aver dato del fascista a Trump.