«Leinsono state generate da unatransitata nei pressicittà spagnola in quelle ore». È questa ladiffusa in alcuni post online secondo cui la disastrosa Dana o goccia fredda che – resa più devastante dal cambiamento climatico generato dalle attività umane – ha fatto cadere in poche ore la quantità di pioggia che normalmente si verifica in un anno, non sarebbe un semplice fenomeno meteorologico, ma l’effetto di un esperimento effettuato con le stesse antenne a cui negli ultimi anni sono stati attribuiti molti altri disastri naturali.Per chi ha fretta:Si sostiene che una«capace di tecnologia» sia transitata nei pressi di Valencia causando ledi ottobre 2024. L’affermazione circola online facendo riferimento alle teorie delsu: un impianto di antenne in Alaska che studia l’effetto di un certo tipo di radiazioni, come quelle delle tempeste solari, sulle comunicazioni a breve e lunga distanza.