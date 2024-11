Gamberorosso.it - “Volevo bere solo del buon vino”: ladri di bottiglie pregiate incastrati a Saint-Tropez

Leggi tutto su Gamberorosso.it

Furti di? Sì, se ne sentono sempre di più. Ma questo, ambientato tra il lusso e i vicoli pittoreschi di, ha del tragicomico. Due uomini, sessantenni in cerca di pregiati rossi, sono finiti in manette dopo aver rubato tredidi altissimo valore da un’enoteca del centro. Ma non è il furto in sé a sorprendere, quanto il tentativo maldestro di sfuggire alla giustizia — senza dimenticare di tornare sul luogo del delitto il giorno dopo, con la stessa auto e gli stessi abiti. «Sono colpevoledi aver bevuto del», ha dichiarato uno deiall’arresto. E forse, per una volta, c’è da credergli. Il furto dida 4mila euro La storia prende vita nel cuore di, la capitale del glamour della Costa Azzurra, dove ogni estate turisti e appassionati si ritrovano per godere della dolce vita tra yacht, mercatini e enoteche di lusso.