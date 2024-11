Isaechia.it - Uomini e Donne, amata ex corteggiatrice incinta del secondo figlio: l’originale video dell’annuncio

Un’amatissima exdisarà presto mamma per la seconda volta! A darne l’annuncio attraverso un originalissimoè stata l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi sul suo profilo Instagram. Stiamo parlando di Cecilia Zagarrigo, già mamma della piccola Mia nata nel 2022. Le parole dell’exdia corredo del post: Avevo questo segreto da dirvi gia? da tempo, Non trovavo il modo giusto per farvi sapere quello che ho passato in questi mesi, tra nausee, vomitini, cambio di sapori e l’addio a tanti cibi e bevande preferite. ? Avrei voluto urlarlo a tutte voi sin da subito.. perche?.. presto la nostra famiglia si ALLARGHERA?, DIVENTEREMO 4 e non possiamo che essere piu? felici di cos Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Zagarrigo ? (@ceciliazagarrigo) L'articoloexdelproviene da Isa e Chia.