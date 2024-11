Ilrestodelcarlino.it - Ugolini e la pillola abortiva a domicilio: “Non basta un atto amministrativo. E a sole due settimane dalle urne”

Bologna, 6 novembre 2024 – Un colpo di mano, la determina dell’Emilia-Romagna sulla. Elena, questa sera a ’Porta a Porta’ su Rai Uno, risponde sul tema dopo giorni in cui aveva preferito dribblare la questione: “Sono rimasta stupita che un provvedimento così importante sia stato fdueprima del voto e tramite un”. Sul merito della misura, però, non approfondisce. La candidata del centrodestra, dopo essersi espressa positivamente sulla presenza delle associaizoni anti-abortiste nei consultori, aveva infiammato la polemica. Da qui, finora, aveva preferito il ’’ sulla. Un altro capitolo dell’intervista ha riguardato l’alluvione e la ricostruzione. La preside non si è sbilanciata sulla proposta del rivale Michele de Pascale, in pressing affinché il commissario della ricostruzione sia il prossimo (o la prossima) presidente della Regione.