Trump vince? Occhio al volto di David Parenzo: come si presenta in trasmissione | Video

Sigla. Ed eccezionalmente la puntata de L'aria che tira non si apre con Cosa succede in città, l'iconico brano di Vasco Rossi. Il programma in onda su La7 si apre con Living in America di James Brown. Già, scelta quasi obbligata: è il giorno della vittoria di Donaldsu Kamala Harris, questo il verdetto della notte elettorale negli Usa. Vittoria nettissima, per il tycoon, in barbara a tutti quei sondaggi che, forse un po' truffaldinamente, ci spacciavano un testa a testa. Nessun testa a testa: è stato uno tsunami. Ma c'è anche un'altra differenza in questa puntata de L'aria che tira rispetto alle scelte musicali. E la differenza sta tutta in., i conduttore del format. Già, perché siamo abituati a vederlo sorridente, soprattutto in apertura di. Ma oggi, mercoledì 6 novembre, non è così.