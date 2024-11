Metropolitanmagazine.it - The Vale of Eternity, recensione del gioco da tavolo: domando creature fantastiche

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Theof– Unprincipalmente di carte per 2-4 persone dai 14 anni in su con partite della durata di circa 40 minuti. “Theof” è stato ideato da Eric Hong ed è distribuito in Italia da Asmodee. Si tratta di una delle loro ultime novità presentate anche durante il Lucca C&G 2024. Pietre magiche, draghi e carte – Ambientazione e Contenuto In Theofavremo il compito di domare delle, tra cui mostri, spiriti, divinità e draghi. Incontreremo anche quelle più famose come Ifrit, Medusa, Cerbero, ecc.Durante questa avventura andremo a caccia di tali esemplari e cercheremo di domarli o di ricavarne pietre magiche per poterli evocare. Ognuno di essi possiede un’abilità particolare che andrà a concatenarsi con quelle degli altri, facendoci guadagnare prestigio e vincere la sfida.