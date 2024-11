Bergamonews.it - Teb, dall’esposto degli alluvionati alla morte dell’operaio: cantiere sotto la lente

Bergamo. Solo chi non fa, non sbaglia. E qui, da fare, ce n’è eccome: 11,5 chilometri di percorso, 17 fermate, 7 parcheggi di interscambio per 513 posti auto, 3 ponti, un sovrappasso, un deposito per 10 tram e chissà quant’altro. Che ilper la realizzazione della nuova tramvia da Bergamo a Villa d’Almè sia qualcosa di estremamente complesso, non lo scopriamo certo ora. Che le aspettative verso un’opera destinata a cambiare la vita di molte persone siano alte, nemmeno. I lavori procedono “in linea con la tabella di marcia”, assicura chi ne fa parte. Ma non può essere l’unico metro di giudizio. A sei mesi dal suo avvio, ildella Teb sta facendo i conti con alcune situazioni che non possono essere derubricate a semplici ‘incidenti di percorso’. Martedì mattina, 5 novembre, circa 80 lavoratori di 10 imprese diverse hanno partecipato all’assemblea indetta dai sindacati dove giovedì scorso ha perso la vita Valentin Palade, l’operaio di 44 anni travolto dal crollo di un muro in via Foppetta a Ponteranica.